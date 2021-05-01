В Индии новый рекорд по числу заболевших COVID-19

В Индии было зарегистрировано за 24 часа 401 993 новых случаев коронавирусной инфекции

В Индии было зарегистрировано за 24 часа 401 993 новых случаев коронавирусной инфекции. Как передает Report, данное значение является новым мировым рекордом.

Число зараженных COVID-19 за все время эпидемии в стране достигло 19 164 969 случаев. Количество летальных исходов, которые связаны с коронавирусом, выросло в Индии за сутки на 3 523, до 211 853.

Наиболее пострадавшими регионами Индии оказались штаты Махараштра, Керала, Карнатака, Уттар-Прадеш, Тамилнад, а также национальный столичный округ Дели. При этом рекорд по заболеваемости держит штат Махараштра (66 358 заболевших за сутки, всего инфицировано 4 410 085 человек).