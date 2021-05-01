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В Индии новый рекорд по числу заболевших COVID-19

В Индии новый рекорд по числу заболевших COVID-19 В Индии было зарегистрировано за 24 часа 401 993 новых случаев коронавирусной инфекции
Другие страны
1 мая 2021 г. 10:06
В Индии новый рекорд по числу заболевших COVID-19

В Индии было зарегистрировано за 24 часа 401 993 новых случаев коронавирусной инфекции. Как передает Report, данное значение является новым мировым рекордом.

Число зараженных COVID-19 за все время эпидемии в стране достигло 19 164 969 случаев. Количество летальных исходов, которые связаны с коронавирусом, выросло в Индии за сутки на 3 523, до 211 853.

Наиболее пострадавшими регионами Индии оказались штаты Махараштра, Керала, Карнатака, Уттар-Прадеш, Тамилнад, а также национальный столичный округ Дели. При этом рекорд по заболеваемости держит штат Махараштра (66 358 заболевших за сутки, всего инфицировано 4 410 085 человек).

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Версия на английском языке India's daily COVID incidence surpasses 400,000, breaking another record
Версия на азербайджанском языке Hindistanda sutkalıq yoluxmada daha bir antirekord: 401 min

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