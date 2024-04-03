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В Иерусалиме произошло столкновение между израильтянами и армянами

В Иерусалиме произошло столкновение между израильтянами и армянами Израильтяне вместе с полицией вошли на территорию армянского квартала "Сад коров" ("Коверу партез") в Иерусалиме.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 17:43
В Иерусалиме произошло столкновение между израильтянами и армянами

Израильтяне вместе с полицией вошли на территорию армянского квартала "Сад коров" ("Коверу партез") в Иерусалиме.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этoм сообщается на странице инициативы "Спасем армянский квартал Иерусалима" в соцсети "Х".

Представитель общины Седрак Балян рассказал, что на территорию без решения суда и без предупреждения вторглась полиция и демонтировала установленные ограждения.

"Месяц назад начальник полиции заверил, что без решения суда действовать не будут. Но сегодня они прибыли с группой из 20-30 полицейских и произвели демонтаж заграждений, не имея на то законных оснований", - подчеркнул он.

Другой представитель общины призвал армян по всему миру объединить усилия и обратиться к правительствам своих стран с призывом оказать давление на Израиль по данной проблематике.

"Мы требуем, чтобы полиция держалась подальше от квартала", - сказал он.

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