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    В ходе беспорядков в Сент-Луисе пострадали двое полицейских

    Около 300 участников акции забрасывали стражей порядка камнями и петардами

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В пригороде американского Сент-Луиса (штат Миссури) Беркли в среду ночью в результате беспорядков пострадали двое сотрудников правоохранительных органов, несколько автомобилей полиции повреждены. 

    Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил начальник местной полиции Джон Белмар. Протесты, переросшие в беспорядки, начались вечером во вторник после того, как стало известно, что полицейский застрелил направившего на него пистолет молодого афроамериканца. Около 300 участников акции забрасывали стражей порядка камнями и петардами. Четверо манифестантов были задержаны.

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