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В ХАМАС подтвердили гибель полевого командира в Газе

В ХАМАС подтвердили гибель полевого командира в Газе Палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель одного из своих полевых командиров Фаика аль-Мабхуха в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа.
Другие страны
18 марта 2024 г. 23:49
В ХАМАС подтвердили гибель полевого командира в Газе

Палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель одного из своих полевых командиров Фаика аль-Мабхуха в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа.

Как передает Report, соответствующее заявление было опубликовано официальным представителем движения Иззатом ар-Ришком в официальном Telegram-канале.

"Трусливое убийство в городе Газа Фаика Абдель Рауфа аль-Мабхуха, главы центрального оперативного управления полиции в Газе, является преступлением, совершенным несмотря на все усилия, которые покойный приложил для того, чтобы обеспечить безопасность в анклаве и прибытие туда гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале военной операции в больнице "Аш-Шифа", расположенной в секторе Газа. В ЦАХАЛ утверждали, что больница якобы используется движением ХАМАС для осуществления "террористической деятельности".

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