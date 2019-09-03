В Грузии подорожали продукты питания

Годовая инфляция в Грузии составила 4,9%.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального статистического управления Грузии.

В августе индекс потребительских цен снизился на 0,8% в месячном сравнении. Ежемесячная инфляция без учета табака составила 0,8%. Цены выросли на 4,2% в годовом исчислении.

Цены на продовольственные товары и безалкогольные напитки в прошлом месяце выросли на 1,5%, сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия – 1,6%, молоко, сыр и яйца – 4,8%, рыбу - 1,3%, масло - 1,2%, мясо – 2,3%. Овощи подешевели на 2,2%.

Продовольственные товары и безалкогольные напитки в годовом сравнении выросли на 8%, алкогольные напитки и табачные изделия - 13,8%, транспортные расходы – 4,4%, расходы на отдых – 6,2%, медицинские услуги – 3,9%.