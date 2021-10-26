В Гонконге отменят большую часть карантинных исключений для въезда

Власти Гонконга начнут сворачивать практику, разрешающую отдельным представителям крупного бизнеса и ряда отраслей посещать мегаполис без прохождения обязательного карантина. Большинство таких исключений будет скоро отменено.

Власти Гонконга начнут сворачивать практику, разрешающую отдельным представителям крупного бизнеса и ряда отраслей посещать мегаполис без прохождения обязательного карантина. Большинство таких исключений будет скоро отменено.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам глава местной администрации Кэрри Лам.

"Что касается групп людей, не проходящих карантин, большая часть таких исключений будет отменена. Мы оставим только те категории, которые связаны с экстренными службами и услугами, в том числе с повседневными поставками [продовольствия] в Гонконг. В частности, это пересекающие границу водители грузовиков", - сказала глава региона.

Она пояснила, что данная мера принимается с целью обеспечения условий для скорейшего открытия границы с материковым Китаем.

В настоящее время некоторые категории лиц, въезжающих в Гонконг, в виде исключения могут быть освобождены от обязательного карантина в отеле, срок которого достигает 21 дня. Среди них - топ-менеджеры, руководители крупных компаний, представители научных кругов, члены экипажей самолетов и судов.