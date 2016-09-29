В Германии возросло число нападений на мечети

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Мечети и мусульманские организации все чаще становятся объектами нападений в Германии.

Как сообщает Report, об этом пишет немецкое издание Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на данные полиции.

Согласно отчету, большая часть нападений происходит в западной части Германии, что объясняется тем, что на востоке страны проживает меньше мусульман. Только во втором квартале 2016 года на территории ФРГ было зафиксировано 14 инцидентов.

Как отмечается в материале, лишь немногие из них обретают огласку.

Кроме того, полиция Германии заявляет о росте насилия в отношении мусульман. Если в 2010 году ей было известно о 23 нападениях, то в 2014 году их число составило уже 64, а в 2015 году - 75. Больше всего нападений совершалось в Лейпциге, Кельне, Берлине и Гамбурге.