В Германии ведется расследование в отношении 300 подозреваемых в связях с ИГИЛ

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Власти Германии ведут расследование в отношении 300 подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

"Генеральный прокурор ФРГ и прокуратуры федеральных земель в данный момент ведут расследование в отношении порядка 300 обвиняемых в связях с ИГ", — приводит Report слова министра юстиции ФРГ Хайко Мааса со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

Неделю назад глава Федеральной службы защиты Конституции Германии Ханс-Георг Маасен заявил, что по меньшей мере 60 граждан ФРГ погибли в Сирии и Ираке, воюя на стороне ИГИЛ. По словам Маасена, около 550 немцев уехали в Сирию и Ирак, многие из которых пополнили ряды ИГ. Более 180 из них вернулись на родину.

Ранее сообщалось, что полиция Германии в ходе масштабной операции задержала девять человек, подозреваемых в связях с террористическими формированиями, в том числе "Исламским государством".