В Германии между сторонниками ПКК и полицией произошли столкновения, есть задержанные

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Акция с участием сторонников ПКК в Дюссельдорфе завершилась стокновениями с полицией.

Как передает Report, об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что несмотря на запрет властей, участники протеста пришли на акцию с портретом лидера ПКК Абдуллы Оджалана. По сообщению представителя полиции, власти объявили о завершении акции. После этого сторонники террористов стали закидывать представителей правоохранительных органов различными предметами. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Во время столкновений задержано несколько человек. Об их количестве не сообщается.

Отметим, что ПКК признано Турцией, Германией и странами ЕС террористической организацией. Организация в течение длительного времени совершала террористические атаки на представителей государственных органов, вооруженных сил и мирного населения Турции.