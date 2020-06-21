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В Германии коронавирусом заразились почти 190 тыс. человек

​В Германии коронавирусом заразились почти 190 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 687 за последние сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, за все время в стране зарегистрировали 189 822 случая заражения COVID-19.

Сообщается о 8 882 скончавшихся пациентах с подтвержденным COVID-19.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 843), Северном Рейне-Вестфалии (40 921) и Баден-Вюртемберге (35 272). 

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