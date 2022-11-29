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В Финляндии расследуют 88 случаев подделки пограничных штампов россиянами

В Финляндии расследуют 88 случаев подделки пограничных штампов россиянами Пограничная служба Финляндии выявила 350 случаев подделок штампов о пересечении границ гражданами России.
Другие страны
29 ноября 2022 г. 16:21
В Финляндии расследуют 88 случаев подделки пограничных штампов россиянами

Пограничная служба Финляндии выявила 350 случаев подделок штампов о пересечении границ гражданами России.

Как передает Report, об этом сообщил финский телеканал Yle со ссылкой на погранохрану Юго-Восточной Финляндии.

Так, в 2022 году случаи подделок пограничных штампов выросли в разы. Погранохрана Юго-Восточной Финляндии расследует 88 случаев подделки штампов россиянами, всего по стране за год выявили 350 подобных случаев. Большинство людей, у которых выявили поддельные документы, являются выходцами с Северного Кавказа, отметил директор по расследованиям Погранохраны Юго-Восточной Финляндии Мика Вилкко.

Пограничные штампы используются для того, чтобы проверить сколько дней человек провел на территории Евросоюза. По многоразовой туристической визе граждане России могут находиться на территории страны ЕС в течение 90 дней. Пограничная служба Финляндии предполагает, что сейчас в странах ЕС нелегально могут находиться тысячи граждан России.

В сентябре после объявления частичной мобилизации россияне стали массово покидать России, на сухопутных границах образовались километровые очереди. По данным ФСБ за третий квартал, из РФ в Финляндию зафиксировали 430 тыс. выездов, что на 187% больше, чем в аналогичный период 2021 года.

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