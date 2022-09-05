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В ЕС готовятся согласовать остановку упрощенного визового режима с Россией

В ЕС готовятся согласовать остановку упрощенного визового режима с Россией Постоянные представители стран Евросоюза могут согласовать полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией в ходе заседания COREPER, которое состоится 7 сентября.
Другие страны
5 сентября 2022 г. 12:39
В ЕС готовятся согласовать остановку упрощенного визового режима с Россией

Постоянные представители стран Евросоюза могут согласовать полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией в ходе заседания COREPER, которое состоится 7 сентября.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из опубликованной программы мероприятия.

Западные страны ввели беспрецедентные антироссийские санкции в связи с боевыми действиями в Украине и продолжают ужесточать ограничения.

В конце августа министры иностранных дел ЕС договорились приостановить действие соглашения об упрощенной выдаче виз между РФ и Евросоюзом от 2007 года, в результате чего получение виз для россиян станет сложнее и дороже.

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Версия на английском языке EU preparing to agree on suspension of visa facilitation with Russia

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