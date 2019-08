В давке на рэп-концерте в столице Алжира погибли пять человек - ВИДЕО

Давка на концерте популярного рэпера произошла в столице Алжира, пять человек погибли и более 20 получили ранения.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местные портал Tout sur l'Algérie (TSA) со ссылкой на медицинские источники.

Концерт певца, известного как Soolking, проходил в четверг вечером на стадионе. Давка возникла на одном из входов внутрь комплекса. отмечается, что жертвами давки стали два молодых человека и три девушки. Еще 21 человек пострадал, их жизни находятся вне опасности.

Несмотря на инцидент, Soolking продолжил концерт, который в прямом эфире транслировался по телеканалу Canal Algérie.

#Algerie On déplore 5 morts au concert de #Soolking et plus de 20 blessés en raison d'une violente bousculade à l'extérieur du stade qui se serait produite car des fans munis de leur ticket n'auraient pas pu accéder au concert#Alger #Algiers #Algeria pic.twitter.com/WGft0R0byu