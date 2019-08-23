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В давке на рэп-концерте в столице Алжира погибли пять человек - ВИДЕО

​В давке на рэп-концерте в столице Алжира погибли пять человек

Давка на концерте популярного рэпера произошла в столице Алжира, пять человек погибли и более 20 получили ранения.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местные портал Tout sur l'Algérie (TSA) со ссылкой на медицинские источники.

Концерт певца, известного как Soolking, проходил в четверг вечером на стадионе. Давка возникла на одном из входов внутрь комплекса. отмечается, что жертвами давки стали два молодых человека и три девушки. Еще 21 человек пострадал, их жизни находятся вне опасности.

Несмотря на инцидент, Soolking продолжил концерт, который в прямом эфире транслировался по телеканалу Canal Algérie.

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