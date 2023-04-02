В Черногории стартовал второй тур президентских выборов

В Черногории стартовал второй тур президентских выборов.

В Черногории стартовал второй тур президентских выборов.

Как передает Report , избирательные участки открылись в 09:00 по бакинскому времени.

Согласно данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), правом голоса в стране обладают 542 154 избирателя.

В борьбе за президентское кресло участвуют действующий глава государства Мило Джуканович и представитель движения "Европа сейчас" Яков Милатович, бывший министр экономического развития. По результатам первого тура выборов, состоявшегося 19 марта, Джуканович набрал 35,37% голосов, Милатович - 28,92%. Несмотря на отставание от действующего президента в перовом туре, именно Яков Милатович является фаворитом второго тура.

За ходом голосования, которое продлится 13 часов, будут следить свыше 1 тыс. наблюдателей.