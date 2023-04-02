О нас

В Черногории стартовал второй тур президентских выборов

В Черногории стартовал второй тур президентских выборов В Черногории стартовал второй тур президентских выборов.
Другие страны
2 апреля 2023 г. 09:28
В Черногории стартовал второй тур президентских выборов

В Черногории стартовал второй тур президентских выборов.

Как передает Report, избирательные участки открылись в 09:00 по бакинскому времени.

Согласно данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), правом голоса в стране обладают 542 154 избирателя.

В борьбе за президентское кресло участвуют действующий глава государства Мило Джуканович и представитель движения "Европа сейчас" Яков Милатович, бывший министр экономического развития. По результатам первого тура выборов, состоявшегося 19 марта, Джуканович набрал 35,37% голосов, Милатович - 28,92%. Несмотря на отставание от действующего президента в перовом туре, именно Яков Милатович является фаворитом второго тура.

За ходом голосования, которое продлится 13 часов, будут следить свыше 1 тыс. наблюдателей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Monteneqroda prezident seçkilərinin ikinci turu başlayıb

Самое важное

Минуло 7 лет со дня апрельского триумфа Азербайджанской армии
Минуло 7 лет со дня апрельского триумфа Азербайджанской армии
2 апреля 2023 г. 00:00
Назначен председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана
Назначен председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана
30 марта 2023 г. 20:40
Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана
Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана
30 марта 2023 г. 20:39
В Азербайджане учреждается юбилейная медаль в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане учреждается юбилейная медаль в связи со 100-летием Гейдара Алиева
30 марта 2023 г. 12:11
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с резким изменением погодных условий
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с резким изменением погодных условий
30 марта 2023 г. 10:03
МО: Взяты под контроль ряд господствующих высот, дорог и обширная приграничная территория в Лачыне
МО: Взяты под контроль ряд господствующих высот, дорог и обширная приграничная территория в Лачыне
30 марта 2023 г. 09:48
Упрощена визовая процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на Формулу-1
Упрощена визовая процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на "Формулу-1"
29 марта 2023 г. 18:42
Помощник президента навестил Фазиля Мустафу
Помощник президента навестил Фазиля Мустафу
29 марта 2023 г. 16:32
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
29 марта 2023 г. 11:36
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi