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    ​В центре переработки нефтяных песков в Канаде произошел взрыв, один человек погиб

    Еще один человек находится в критическом состоянии

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В центре переработки нефтяных песков компании Nexen Energy в канадской провинции Альберта произошел взрыв.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал CBC, в результате один человек погиб, и еще один находится в критическом состоянии.

    "Nexen в данный момент находится в процессе вывода из эксплуатации своего предприятия, который может занять до 12 часов", - сообщил телеканалу представитель компании.

    По его словам, взрыв прогремел примерно в 17 часов в пятницу по местному времени. Его причины устанавливаются.

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