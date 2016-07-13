В центре Афин во время перестрелки пострадали три человека

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Возле площади Омония в центре Афин произошла перестрелка, ранены три человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал Skai.

Площадь Омония стала популярным местом у нелегальных мигрантов и беженцев.

По данным телеканала, ЧП произошло после словесной перепалки и драки между двумя греками и иностранцем. Иностранец достал пистолет и открыл стрельбу, ранив оппонентов. Ранения получил также случайный прохожий.

По неуточненным данным, во время стрельбы убит один человек и двое ранены. Виновник происшествия сбежал, его сейчас разыскивает полиция.