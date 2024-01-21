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В Британии указали на риск терактов из-за войны на Ближнем Востоке

В Британии указали на риск терактов из-за войны на Ближнем Востоке Угроза совершения террористических актов в Великобритании находится на "беспрецедентном" уровне после начала войны между Израилем и ХАМАС.
Другие страны
21 января 2024 г. 12:57
В Британии указали на риск терактов из-за войны на Ближнем Востоке

Угроза совершения террористических актов в Великобритании находится на "беспрецедентном" уровне после начала войны между Израилем и ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на Fox News, об этом заявил помощник главы лондонской полиции Мэтт Джукс.

По его словам, после начала боевых действий на Ближнем Востоке количество обращений в полицию о возможных терактах возросло на 25%. Трудно вспомнить более опасный и нестабильный период, отметил Джукс.

Война между Израилем и ХАМАС катализировала новую волну радикализации среди исламистских экстремистов, подстрекаемых "чрезвычайным количеством" онлайн-контента и дезинформации, подчеркнул он.

"Это не просто риторика… На моем месте вы склонны смотреть на информационные панели индикаторов, и есть определенные индикаторы, на которых мы сосредоточены. И прямо сейчас есть стрелки, которые движутся в неправильном направлении", — заявил Джукс.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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