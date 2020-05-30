​В Бельгии идет значительное замедление распространения COVID-19

Число новых выявленных случаев заболевания коронавирусом в Бельгии за последние 24 часа составило 125 человек против 212 человек накануне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в кризисном центре министерства здравоохранения страны.

Всего с начала вспышки заразились 58 186 человек.

"Новые заражения продолжают диагностироваться на нашей территории, но есть тенденция на их уменьшение", - говорится в сообщении.

За сутки скончались 23 человека против 42 накануне с диагнозом или подозрением на коронавирус. Зафиксировано 9 453 летальных исхода с диагнозом или подозрением на COVID-19.