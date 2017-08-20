В Бангладеш десять человек приговорили к казни за покушение на премьера

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Специальный трибунал Бангладеш приговорил к смертной казни десять человек за покушение на премьер-министра страны Шейх Хасину в 2000 году.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

По данным агентства, еще девять осужденных получили различные тюремные сроки. Сообщается, что в 2000 году злоумышленники установили 75-килограмовую бомбу, планируя покушение на премьер-министра во время ее речи на одном из митингов, однако взрывное устройство было обнаружено полицией до ее выступления.

Шейх Хасина Вазед занимала пост премьер-министра Бангладеш в период с 1996 по 2001 год. В 2009 году она была переизбрана на эту должность и занимает пост премьера по настоящее время.