О нас

В Бахрейне столкнулись два корабля ВМС Великобритании

В Бахрейне столкнулись два корабля ВМС Великобритании Два британских минных тральщика столкнулись в гавани на базе ВМС королевства в Бахрейне.
Другие страны
20 января 2024 г. 05:49
В Бахрейне столкнулись два корабля ВМС Великобритании

Два британских минных тральщика столкнулись в гавани на базе ВМС королевства в Бахрейне.

Как передает Report, об этом сообщает онлайн-издание UK Defenсe Journal.

"Нам известно об инциденте с участием двух тральщиков в Бахрейне. В результате произошедшего никто не пострадал, и было бы некорректно давать дальнейшие комментарии, пока расследование инцидента не завершено", - заявил представитель ВМС Великобритании в ответ на запрос издания.

На размещенных в соцсети X кадрах видно, как HMS Chiddingford, следуя задним ходом, врезается кормой в левый борт HMS Bangor. Первый корабль относится к классу Hunt и вступил в строй в 1984 году, а второй - к классу Sandown и несет службу с 1999 года. На сопровождающих видео снимках можно также увидеть пробоину в 1,5 м в корпусе судна выше ватерлинии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоBəhreyndə Britaniyanın Hərbi Dəniz Qüvvələrinə məxsus iki gəmi toqquşub

Самое важное

Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
19 января 2024 г. 17:28
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
19 января 2024 г. 14:48
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
19 января 2024 г. 11:58
Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55
Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
ФотоПрезидент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
18 января 2024 г. 16:10
Председатель комитета ММ: Законопроект О репродуктивном здоровье дорабатывается
Председатель комитета ММ: Законопроект "О репродуктивном здоровье" дорабатывается
18 января 2024 г. 12:26
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
18 января 2024 г. 10:51
Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
17 января 2024 г. 19:15
Ильхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
ФотоИльхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
16 января 2024 г. 20:05
В Лянкяране сдан в эксплуатацию современный пенитенциарный комплекс
ФотоВ Лянкяране сдан в эксплуатацию современный пенитенциарный комплекс
16 января 2024 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi