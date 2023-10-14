В Австралии проходит референдум о конституционном признании коренных народов

Голосование на референдуме о поправке в основной закон страны для конституционного признания аборигенов началось в Австралии. Первые избирательные участки открылись на восточном побережье страны в 08:00 утра местного времени (01:00 - бакинское).

Голосование на референдуме о поправке в основной закон страны для конституционного признания аборигенов проходит в Австралии. Первые избирательные участки открылись на восточном побережье страны в 08:00 утра местного времени (01:00 - бакинское).

Как передает Report, в австралийской избирательной комиссии (Australian Electoral Commission, AEC) указали, что высказать свое мнение в ходе плебисцита смогут более 17,6 млн совершеннолетних жителей страны, которым предстоит ответить лишь на один вопрос, написав "да" или "нет" в специальной графе. Вопрос для референдума сформулирован следующим образом: "Предлагается закон: изменить Конституцию, чтобы признать коренные народы Австралии путем создания Голоса аборигенов и жителей островов Торресова пролива. Одобряете ли вы это изменение?"

Планируется, что новая структура, получившая название "Голос", станет закрепленным в конституции, постоянно действующим консультационным органом в федеральном парламенте страны. В его компетенцию войдут "советы и консультации по вопросам, касающимся аборигенов", для депутатов парламента. Никаких решений "Голос" принимать не сможет, структура не будет обладать правом вето или какими-либо финансовыми полномочиями. Ее рекомендации не будут обязательными для парламента.

Отмечается, что для проведения референдума будет открыто более 7 тыс. участков для голосования, на которых работают более 100 тыс. волонтеров. В субботу должны проголосовать чуть более 11,5 млн избирателей. 4 млн австралийцев уже отдали свои голоса в ходе досрочного голосования, еще 2 млн отправили свою бюллетени по почте, 125 тыс. человек приняли участие в референдуме при помощи мобильных бригад, посетивших отдаленные и труднодоступные районы страны.