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Уровень воды в Каховском водохранилище снизился почти на 3 метра

Уровень воды в Каховском водохранилище снизился почти на 3 метра Уровень воды в Каховском водохранилище после подрыва ГЭС снизился на 2,8 метра. В настоящее время он составляет 14,03 метра.
Другие страны
8 июня 2023 г. 07:22
Уровень воды в Каховском водохранилище снизился почти на 3 метра

Уровень воды в Каховском водохранилище после подрыва ГЭС снизился на 2,8 метра. В настоящее время он составляет 14,03 метра.

Как передает Report, об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, на Запорожской атомной электростанции продолжаются работы по обеспечению запаса охлаждающей воды.

"Это нужно на случай, если АЭС не сможет получить воду из Каховского водохранилища. ЗАЭС не сможет получать воду из Каховского водохранилища, когда уровень снизится до 12,7 метра. Но у станции еще есть озера-охладители, которые постоянно пополняются. Их хватит на несколько месяцев", - подчеркнул Гросси.

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Версия на азербайджанском языке Kaxovka su anbarında suyun səviyyəsi 2,8 metr azalıb

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