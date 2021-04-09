О нас
Report Georgia
Аудио новости

Умер супруг Елизаветы II принц Филипп

Умер супруг Елизаветы II принц Филипп 99-летний супруг Елизаветы II принц Филипп скончался
Другие страны
9 апреля 2021 г. 15:06
Умер супруг Елизаветы II принц Филипп
0 : 00
0 : 00

99-летний супруг Елизаветы II принц Филипп скончался. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил Букингемский дворец.

Ранее четыре недели он провел в больнице в Лондоне. Он лег в больницу Эдуарда VII 16 февраля, после того, как почувствовал себя плохо. Подробности его болезни не раскрывались.

Выписавшись из больницы, герцог вернулся в Виндзорский замок после 28 дней в стационаре. Это была самая длительная госпитализация в его жизни.

Напомним, принц Филипп сложил с себя королевские обязанности в 2017 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Премьер Норвегии получит штраф за нарушение карантинных мер
Премьер Норвегии получит штраф за нарушение карантинных мер
9 апреля 2021 г. 14:05
МИД РФ: Вступление Украины в НАТО привело бы к эскалации на юго-востоке страны
МИД РФ: Вступление Украины в НАТО привело бы к эскалации на юго-востоке страны
9 апреля 2021 г. 13:56
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 13 миллионов
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 13 миллионов
9 апреля 2021 г. 12:09
На Сицилии при операции по борьбе с мафией арестовали более 30 человек
На Сицилии при операции по борьбе с мафией арестовали более 30 человек
9 апреля 2021 г. 11:58
Bloomberg: Богатейшие страны являются основными получателями вакцин от COVID-19
Bloomberg: Богатейшие страны являются основными получателями вакцин от COVID-19
9 апреля 2021 г. 11:12
Власти Доминиканы продлили до конца мая режим ЧП из-за коронавируса
Власти Доминиканы продлили до конца мая режим ЧП из-за коронавируса
9 апреля 2021 г. 08:41
В Аргентине продлили запрет на въезд иностранных туристов до конца апреля
В Аргентине продлили запрет на въезд иностранных туристов до конца апреля
9 апреля 2021 г. 07:56
ЦИК Болгарии объявил официальные итоги парламентских выборов
ЦИК Болгарии объявил официальные итоги парламентских выборов
9 апреля 2021 г. 07:07
В Гане удалось спасти 30 дельфинов из 200 выброшенных на берег
В Гане удалось спасти 30 дельфинов из 200 выброшенных на берег
9 апреля 2021 г. 06:22
Глава Пентагона посетит четыре страны
Глава Пентагона посетит четыре страны
9 апреля 2021 г. 05:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi