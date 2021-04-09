Умер супруг Елизаветы II принц Филипп

99-летний супруг Елизаветы II принц Филипп скончался

99-летний супруг Елизаветы II принц Филипп скончался. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил Букингемский дворец.

Ранее четыре недели он провел в больнице в Лондоне. Он лег в больницу Эдуарда VII 16 февраля, после того, как почувствовал себя плохо. Подробности его болезни не раскрывались.

Выписавшись из больницы, герцог вернулся в Виндзорский замок после 28 дней в стационаре. Это была самая длительная госпитализация в его жизни.

Напомним, принц Филипп сложил с себя королевские обязанности в 2017 году.