У берегов Алжира затонуло судно с нелегальными мигрантами

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Небольшое судно, на борту которого находилось 18 нелегальных мигрантов, затонуло в Средиземном море у побережья Алжира в районе города Оран, как минимум два человека погибли.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило алжирское информагентство АПС.

"Из 18 человек, находившиеся на борту судна, 13 были спасены береговой охраной, 11 из них иностранцы, двое - граждане Алжира.... Также были обнаружены тела двух мужчин", - сообщил агентству в службе спасения.

Три человека по-прежнему считаются пропавшими без вести, ведутся их поиски.