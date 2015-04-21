​Тюрки проведут в Берлине шествие против претензий армян

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ 25 апреля в Берлине с участием представителей состоящих из тюрков гражданских обществ пройдет шествие против претензий о т.н. "геноциде армян".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом отметили в действующем в Берлине Центре тюркских обществ.

В заявлении оргкомитета приводится цитата Ататюрка "Мир в доме - мир в мире!" и отмечается, что обвинения, выдвинутые против тюркской нации, не отражают исторической действительности.

В документе также отмечается, что звучащие против тюрков претензии наподобие "геноцида" не принесут пользы ни связям Турции с Германией, ни с Арменией.

В информации говорится, что в шествии ожидается участие тысяч тюрков.