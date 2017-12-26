Трое пакистанских военных погибли в перестрелке на линии контроля Индии и Пакистана

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере трое пакистанских военнослужащих погибли, один получил ранения в результате перестрелки на линии контроля между Индией и Пакистаном. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Межведомственная служба по связям с общественностью Пакистана.

"Три пакистанских солдата сегодня были убиты, а один был ранен в результате трансграничного обстрела индийскими силами безопасности вдоль линии контроля, - говорится в распространенном ею заявлении. - Обстрел произошел в секторе Рух Чакри в Равлакоте и получил мощный ответ со стороны пакистанских войск".

Как отмечает пакистанская сторона, "именно Индия инициировала неспровоцированное нарушение режима прекращения огня, которое привело к обмену ударами между пограничными войсками двух стран".

Очередной инцидент на линии контроля произошел спустя два дня после того, как в результате обстрела со стороны Пакистана в секторе Кери в штате Джамму и Кашмир был убит майор индийской армии и трое солдат.