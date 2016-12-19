Трамп выдвинул миллиардера Винсента Виолу на пост министра армии США

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул миллиардера Винсента Виолу на пост министра армии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает пресс-служба переходной администрации США.

"Избранный президент Дональд Трамп объявил о намерении назначить… Винсента Виолу министром армии", - говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что Виола будет сочетать свой опыт работы в большой команде и армейское прошлое: в молодости он служил в 101-й воздушно-десантной дивизии.

Состояние Виолы оценивается в 1,8 миллиарда долларов. Он является владельцем клуба Национальной хоккейной лиги "Флорида Пантерз".