Трамп впервые появился на публике в маске

Президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса публично появился в медицинской маске

Президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса публично появился в медицинской маске.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, глава Белого дома 11 июля посещал госпиталь Walter Reed в пригороде Вашингтона, где проходят лечение в том числе военнослужащие, получившие ранения в зоне боевых действий. Трамп появился в маске тёмно-синего цвета. Сбоку на маске красовалась золотая президентская печать.

"Я думаю, это замечательно - носить маску. Я никогда не был против масок. Но всему свое время и место", - сказал журналистам Трамп.

Трамп в прошлом не носил маску на публичных мероприятиях, хотя размышлял на тему того, что будет выглядеть в маске хорошо - не хуже, чем герои вестернов.