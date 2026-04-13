    Трамп: США могут заглянуть на Кубу после Ирана

    • 13 апреля, 2026
    • 21:40
    США могут "заглянуть на Кубу" после урегулирования конфликта с Ираном.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами у Белого дома.

    "Мы разберемся с этим (Ираном - ред.), а когда мы с этим покончим, мы можем заглянуть на Кубу", - сказал он.

    По мнению Трампа, Куба находится в упадке из-за плохого управления на протяжении многих лет.

    Американский лидер неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. 27 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут "по-дружески установить контроль над Кубой".

    Позднее Гавана и Вашингтон провели переговоры для разрешения двусторонних разногласий. Куба выразила готовность вести диалог на основе равенства и уважения к политическим системам и суверенитету обоих государств.

    Tramp: ABŞ İrandan sonra Kubaya nəzər sala bilər

