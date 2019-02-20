Трамп продлил на год санкции в отношении членов бывшего руководства Ливии

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на один год санкционный режим, действующий в отношении бывшего руководства Ливии и детей свергнутого главы государства Муаммара Каддафи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в уведомлении американского лидера Конгрессу, которое распространила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Ситуация в Ливии по-прежнему представляет чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", - отмечается в послании Трампа законодателям.

В связи с этим специальный режим, действующий с 25 февраля 2011 года, продлевается на год.