​Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили Иран и Сирию

Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили Сирию, Иран, а также саммит НАТО, который состоится в Лондоне в начале декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры обсудили дальнейшие шаги относительно Ирана и Сирии, а также предстоящую встречу лидеров НАТО в Лондоне", - сказано в сообщении.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Лондоне 3-4 декабря.