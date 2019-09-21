Торговые переговоры США и Китая прошли конструктивно

Американо-китайские торговые переговоры на уровне заместителей министров, состоявшиеся в американской столице 19-20 сентября, прошли конструктивно, американская сторона ожидает в октябре делегацию из Китая на министерском уровне, чтобы продолжить урегулирование двусторонних споров.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера по итогам встречи.

"Консультации были продуктивными, и Соединенные Штаты с нетерпением ожидают встречи с делегацией из Китая для проведения переговоров на министерском уровне в октябре", - отметил он.

По словам Лайтхайзера, представители обеих сторон 19 и 20 сентября обсуждали "улучшение торговых отношений между двумя странами".