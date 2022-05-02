The Times: Россия приняла решение о нападении на Молдову

Россия приняла решение о нападении на Молдову. Кремль уже разработал четкие планы для вторжения.

Россия приняла решение о нападении на Молдову. Кремль уже разработал четкие планы для вторжения.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники в украинской разведке сообщает The Times.

По информации издания, РФ якобы уже решила напасть на Молдову. Если это действительно случится, то Кремль может повторить "сценарий" Донбасса.

"Мы считаем, что Кремль уже принял решение атаковать Молдову. Судьба Молдовы очень важна. Если русские начнут брать под свой контроль, мы станем легкой мишенью в военном отношении, и угроза для Украины станет экзистенциальной.

Если Россия признает независимость Приднестровья, то это будет прямая угроза и нарушение территориальной целостности Молдовы. Это будет повторение "донбасского сценария". Дальше они будут поставлять большое количество оружия, а затем захотят присоединить его к составу России", - сообщают источники.

Уже есть "ряд индикаторов", которые указывают на планы Кремля по нападению, отмечают инсайдеры. Издание также сообщает, что если РФ захватит Молдову, то (они) могут пойти в сторону Одессы и попытаться оккупировать наши территории с западной стороны.