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Талибы впервые с 2016 года захватили центр провинции в Афганистане

Талибы впервые с 2016 года захватили центр провинции в Афганистане Боевики движения “Талибан” впервые за последние пять лет заняли административный центр одной из афганских провинций. Талибам удалось войти в город Сарандж, столицу провинции Нимруз на границе с Ираном.
Другие страны
7 августа 2021 г. 02:14
Талибы впервые с 2016 года захватили центр провинции в Афганистане

Боевики движения “Талибан” впервые за последние пять лет заняли административный центр одной из афганских провинций. Талибам удалось войти в город Сарандж, столицу провинции Нимруз на границе с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", вице-губернатор Нимруза Рухгуль Хайирзад сообщил, что Сарандж полностью перешел под контроль “Талибан”.

По словам депутата местного заксобрания Ахмеда Нурзада, талибы заняли все административные здания в городе.

Он добавил, что Сарандж сдали талибам без боя. Город перешел в руки противника из-за бездействия сил безопасности.

Депутат рассказал, что после прихода талибов сотни семей направились к границе с Ираном, в надежде попасть на территорию соседней страны.

Согласно заявлению “Талибан”, группировка полностью контролирует всю территорию провинции Нимруз.

В последний раз талибам удавалось захватить столицу провинции в Афганистане в 2016 году. Тогда под контроль движения на непродолжительное время перешел административный центр северной афганской провинции Кундуз.

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