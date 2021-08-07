Талибы впервые с 2016 года захватили центр провинции в Афганистане

Боевики движения “Талибан” впервые за последние пять лет заняли административный центр одной из афганских провинций. Талибам удалось войти в город Сарандж, столицу провинции Нимруз на границе с Ираном.

Боевики движения “Талибан” впервые за последние пять лет заняли административный центр одной из афганских провинций. Талибам удалось войти в город Сарандж, столицу провинции Нимруз на границе с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", вице-губернатор Нимруза Рухгуль Хайирзад сообщил, что Сарандж полностью перешел под контроль “Талибан”.

По словам депутата местного заксобрания Ахмеда Нурзада, талибы заняли все административные здания в городе.

Он добавил, что Сарандж сдали талибам без боя. Город перешел в руки противника из-за бездействия сил безопасности.

Депутат рассказал, что после прихода талибов сотни семей направились к границе с Ираном, в надежде попасть на территорию соседней страны.

Согласно заявлению “Талибан”, группировка полностью контролирует всю территорию провинции Нимруз.

В последний раз талибам удавалось захватить столицу провинции в Афганистане в 2016 году. Тогда под контроль движения на непродолжительное время перешел административный центр северной афганской провинции Кундуз.