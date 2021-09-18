Талибы помогли эвакуировать американцев из Афганистана

Самолет авиакомпании Qatar Airways эвакуировал из столицы Афганистана 28 американцев и семь обладателей вида на жительство в США.

Самолет авиакомпании Qatar Airways эвакуировал из столицы Афганистана 28 американцев и семь обладателей вида на жительство в США.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Мы можем подтвердить, что чартерный рейс Qatar Airways вылетел из Кабула вчера в пятницу с 28 гражданами США и семью законными обладателями вида на жительство в США на борту. Мы благодарны властям Катара, которые продолжают координировать эти рейсы с нами", - заявил дипломат.

Он отметил помощь в эвакуации со стороны радикального движения "Талибан". "Международное сообщество приветствует сотрудничество со стороны талибов по этим полетам, и мы будем продолжать наше взаимодействие с тем, чтобы американские граждане и афганцы пользовались полной свободой передвижения", - заключил Прайс.