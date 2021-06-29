Суд во Франции оштрафовал Брижит Бардо на 7 тыс. евро

Суд города Арраса (север Франции) приговорил к штрафу в размере пяти тысяч евро французскую актрису Брижит Бардо за оскорбления главы Национальной федерации охотников Вилли Шраена.

Суд города Арраса (север Франции) приговорил к штрафу в размере пяти тысяч евро французскую актрису Брижит Бардо за оскорбления главы Национальной федерации охотников Вилли Шраена.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвокатов.

Также суд обязал актрису выплатить Шраену тысячу евро в качестве возмещения убытков и тысячу евро в качестве компенсации за судебные расходы.

В октябре 2019 года на сайте Фонда помощи животным Брижит Бардо появилась публикация, в которой актриса говорила об охотниках как "о недочеловеках отвратительной трусости" и "террористах животного мира", упоминая главу федерации охотников.

Суд обязал Бардо в течение 15 дней удалить статью и все отрывки, признанные оскорбительными, и заменить ее ссылкой на постановление суда. В случае неисполнения за каждый день просрочки будет грозить штраф в 100 евро.