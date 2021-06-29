О нас
Report Georgia
Аудио новости

Суд во Франции оштрафовал Брижит Бардо на 7 тыс. евро

Суд во Франции оштрафовал Брижит Бардо на 7 тыс. евро Суд города Арраса (север Франции) приговорил к штрафу в размере пяти тысяч евро французскую актрису Брижит Бардо за оскорбления главы Национальной федерации охотников Вилли Шраена.
Другие страны
29 июня 2021 г. 20:47
Суд во Франции оштрафовал Брижит Бардо на 7 тыс. евро
Брижит Бардо

Суд города Арраса (север Франции) приговорил к штрафу в размере пяти тысяч евро французскую актрису Брижит Бардо за оскорбления главы Национальной федерации охотников Вилли Шраена.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвокатов.

Также суд обязал актрису выплатить Шраену тысячу евро в качестве возмещения убытков и тысячу евро в качестве компенсации за судебные расходы.

В октябре 2019 года на сайте Фонда помощи животным Брижит Бардо появилась публикация, в которой актриса говорила об охотниках как "о недочеловеках отвратительной трусости" и "террористах животного мира", упоминая главу федерации охотников.

Суд обязал Бардо в течение 15 дней удалить статью и все отрывки, признанные оскорбительными, и заменить ее ссылкой на постановление суда. В случае неисполнения за каждый день просрочки будет грозить штраф в 100 евро.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

В Чехии выявили лямбда-штамм коронавируса
В Чехии выявили "лямбда"-штамм коронавируса
29 июня 2021 г. 20:54
В Эстонии из-за жары испортились 68 тысяч доз вакцины AstraZeneca
В Эстонии из-за жары испортились 68 тысяч доз вакцины AstraZeneca
29 июня 2021 г. 19:49
Экс-президент Украины перенес операцию на сердце
Экс-президент Украины перенес операцию на сердце
29 июня 2021 г. 19:35
У берегов острова Бали затонуло судно с десятками пассажиров на борту
У берегов острова Бали затонуло судно с десятками пассажиров на борту
29 июня 2021 г. 18:37
В центре Праги произошла стрельба
В центре Праги произошла стрельба
29 июня 2021 г. 15:43
ВОЗ призвала не полагаться на уровень антител перед вакцинацией
ВОЗ призвала не полагаться на уровень антител перед вакцинацией
29 июня 2021 г. 13:01
Глава МИД Израиля впервые прибыл с визитом в ОАЭ
Глава МИД Израиля впервые прибыл с визитом в ОАЭ
29 июня 2021 г. 12:24
Вице-премьера Австралии оштрафовали за появление на публике без маски
Вице-премьера Австралии оштрафовали за появление на публике без маски
29 июня 2021 г. 08:43
Си Цзиньпин впервые в истории вручил ордена Первого июля
Си Цзиньпин впервые в истории вручил ордена Первого июля
29 июня 2021 г. 08:30
В Лондоне при пожаре на ж/д станции пострадали несколько человек
В Лондоне при пожаре на ж/д станции пострадали несколько человек
29 июня 2021 г. 06:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi