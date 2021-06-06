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Стрельба в Греции, погибли три человека

Стрельба в Греции, погибли три человека Стрельба произошла в районе Дасиа на острове Корфу (Греция), погибли трое - французская супружеская пара, проживающая в этом районе, а также преступник.
Другие страны
6 июня 2021 г. 17:16
Стрельба в Греции, погибли три человека

Стрельба произошла в районе Дасиа на острове Корфу (Греция), погибли трое - французская супружеская пара, проживающая в этом районе, а также преступник.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает общественное греческое телевидение ERT.

Стрельба произошла примерно в 11:30. ЧП произошло рядом с большим гостиничным комплексом. Ведется расследование. Вероятно, причиной произошедшего стали финансовые или имущественные споры, сообщает телевидение.

Согласно источникам в полиции, преступнику 55-60 лет, он отец полицейского. Сообщается, что стрельбу он открыл из охотничьего карабина.

Телевидение Корфу сообщает, что, возможно, ранен ещё один человек. На месте находятся большие силы полиции.

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