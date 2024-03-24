​​​​​​​Стало известно, кто станет новым премьером Ирландии

В Ирландии определили имя следующего премьера, после того, как ни один другой кандидат не принял участия в конкурсе на лидерство

В Ирландии определили имя следующего премьера, после того, как ни один другой кандидат не принял участия в конкурсе на лидерство.

Как передает Report со ссылкой на BBC, ожидается, что Саймон Харрис, который сейчас является министром высшего образования Ирландии, станет новым лидером ирландской партии "Финэ Гаэль".

Он заменит нынешнего премьера Лео Варадкара, который объявил в среду, что уходит в отставку.

По данным издания, имя лидера партии будет объявлено по завершению партийного съезда в воскресенье в Атлоне. По правилам, если будет выдвинут только один человек, офицер, который вернется, утвердит это лицо на посту лидера партии.