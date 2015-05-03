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    ​США проверяют сообщения о гибели мирных жителей в Сирии

    В результате авиаударов погибли 52 мирных жителя

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В США проверяют информацию о том, что в результате авиаударов международной коалиции во главе с Вашингтоном по территории Сирии за последние дни погибли 52 мирных жителя.

    Как передает Report, ранее сирийские правозащитники сообщили о гибели 52 мирных жителей в результате ударов, которые наносили самолеты коалиции в районе города Кобани по позициям боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИШИД).

    Пентагон это сообщение пока не подтвердил.

    Представители международной коалиции заявляли, что в результате авианалетов в эти дни были уничтожены семь позиций группировки ИГИЛ. 

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