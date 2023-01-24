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США призвали КНДР вернуть захваченный в 1968 году разведывательный корабль

США призвали КНДР вернуть захваченный в 1968 году разведывательный корабль В Палату представителей США внесена резолюция, призывающая КНДР вернуть разведывательный корабль USS Pueblo, захваченный 55 лет назад.
Другие страны
24 января 2023 г. 16:48
США призвали КНДР вернуть захваченный в 1968 году разведывательный корабль

В Палату представителей США внесена резолюция, призывающая КНДР вернуть разведывательный корабль USS Pueblo, захваченный 55 лет назад.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

В документе эпизод с захватом Северной Кореей разведывательного корабля Pueblo и его экипажа в январе 1968 года называется нарушением международного права, поскольку у США нет оснований полагать, что экипаж нарушил приказ не приближаться к берегу КНДР ближе 13 морских миль.

При этом отмечается, что корабль является собственностью правительства США и должен быть возвращен Соединенным Штатам.

USS Pueblo был захвачен во время миссии по сбору разведданных в Восточном море в 1968 году. Сначала он выдавал себя за гидрографическое судно, а после предупреждения от северокорейских моряков, экипаж поднял флаг США и начал сжигать секретные документы.

Через 11 месяцев переговоров, в которых участвовал Советский Союз, американский экипаж из 82 моряков и офицеров был отправлен в США. Сейчас корабль является музеем в Пхеньяне.

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