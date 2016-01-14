Соединенные Штаты отправят 34 заключенных Гуантанамо в тюрьмы других стран к лету этого года

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Власти США отправят 34 заключенных Гуантанамо в тюрьмы других стран к лету этого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сотрудник госдепартамента Ли Уолоски, ответственный за переговоры об их переводе.

В тюрьме Гуантанамо осталось менее 100 заключенных.

"Долгая дипломатическая работа привела нас к этой важной вехе, - отметил он в беседе с журналистами. - Мы очень благодарны нашим друзьям и партнерам в Персидском заливе и в других странах, которые приняли у себя заключенных из Йемена, и мы считаем, что уже к этому лету сможем передать (в тюрьмы других государств) всех узников Гуантанамо, перевод которых одобрен (спецкомиссией, состоящей из представителей Пентагона, министерства юстиции, внешнеполитического ведомства и американской разведки - прим. ТАСС)".

Таким образом, в Гуантанамо после этого останется 59 заключенных.