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США эвакуировали из аэропорта Кабула около 7 тыс. человек

США эвакуировали из аэропорта Кабула около 7 тыс. человек Более 5,2 тыс. американских военнослужащих в данный момент находятся в аэропорту столицы Афганистана, обеспечивая его безопасность.
Другие страны
19 августа 2021 г. 19:40
США эвакуировали из аэропорта Кабула около 7 тыс. человек

Более 5,2 тыс. американских военнослужащих в данный момент находятся в аэропорту столицы Афганистана, обеспечивая его безопасность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из афганской столицы.

"Военное присутствие США в Кабуле в настоящее время насчитывает более 5,2 тыс. военнослужащих. Аэропорт Кабула остается в безопасности и открытым для полетов", - отметил он.

Сообщается, что США эвакуировали из аэропорта Кабула около 7 тыс. человек.

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Версия на английском языке United States evacuates nearly 7,000 people from Kabul airport

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