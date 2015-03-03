Список на Нобелевскую премию мира 2015 года включает 276 кандидатов

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Список на Нобелевскую премию мира за 2015 год включает 276 кандидатов, из которых 49 - общественные и международные организации. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Норвежский нобелевский комитет.

Согласно правилам премиального Нобелевского фонда, имена тех, кто именно претендует на премию мира, в комитете не называют, так как это является секретом в течение ближайших 50 лет.

В оставшиеся месяцы этого года Нобелевский комитет продолжит работу над общим списком кандидатов на награду. В результате, в коротком списке могут оказаться от пяти до 20 имен деятелей и организаций, претендующих на премию мира. Но кому именно она достанется, станет известно в октябре, когда Нобелевский комитет официально назовет в Осло обладателей или обладателя премии.

В прошлом 2014 году в список претендентов на Нобелевскую премию мира включили 278 общественных деятелей и международных организаций, из которых 47 были именно организациями.