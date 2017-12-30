Спецпредставитель Трампа: США намерены продолжать операции против ИГ в течение первого квартала 2018 года

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Операции по уничтожению в Сирии разрозненных отрядов боевиков террористической группировки "Исламское государство" будут продолжаться весь первый квартал 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с сетью ИГ Бретт Макгурк.

В своем письме, распространенном Госдепартаментом США и адресованном 74 членам Глобальной коалиции по противостоянию ИГ, в которую входят как государства, так и международные организации, он подчеркнул, что "бои с боевиками ИГ все еще идут в Сирии".

"Мы предполагаем, что эти операции продолжатся в течение первого квартала 2018 года. Затем мы сфокусируем наши усилия на стабилизации обстановки", - подчеркнул спецпредставитель.

По его словам, США намерены оставаться в Сирии до окончательного разгрома ИГ, стабилизации ситуации, а также до прогресса в женевском политическом процессе, нацеленном на реализацию резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

Согласно оценкам Пентагона, в Сирии и Ираке все еще остаются около 1 тыс. боевиков ИГ.