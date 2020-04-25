Снижение новых случаев COVID-19 зафиксировано в 46 штатах США

В 46 из 50 американских штатов количество новых случаев заболевания COVID-19 снижается.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила в субботу в эфире телеканала Fox News.

"16 штатов страны объявили о планах снять ограничения. Остальные 34 штата заявили, что такие планы прорабатываются. В 46 штатах количество новых случаев возникновения симптомов COVID-19 снижается", - информировала пресс-секретарь Белого дома.

Она акцентировала внимание на том, что спешка в вопросе отмены санитарных ограничений контрпродуктивна. Администрация президента США Дональда Трампа подготовила рекомендации, которые призваны обеспечить нормализацию жизни в каждом из 50 штатов страны без урона здоровью жителей, отметила Макинани.

На территории США в настоящее время работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты.