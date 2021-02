Снегопад накрыл Ливию и Египет

Египет и Ливия оказались сегодня под ударом стихии, снег выпал на востоке Ливии и в нескольких регионах Египта. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Египетские метеорологи предупреждали в начале недели о грядущем снижении температуры до аномальных отметок и заявляли, что снег может выпасть даже в Каире.

В Египте снег выпал в городе Сиди-Баррани недалеко от границы с Ливией, в прибрежном городе Александрия, где до этого несколько дней шел ливень, а также в центре Синайского полуострова в районе монастыря Сейнт-Катрин.

По данным египетских метеорологов, в среду в Каире ожидается ураганный ветер до 75 километров в час, а на побережье Средиземного моря до 85. В высокогорных районах Синайского полуострова температура опустилась до минус 2 градусов.

Национальный метеорологический центр Ливии опубликовал видеозапись из региона Джабаль Ахдар на востоке страны с полностью заснеженным пейзажем. По данным синоптиков, снег выпал в этом горном регионе и в нескольких городах, в том числе в довольно крупном городе Эль-Байда. Температура ночью, по данным синоптиков, опускалась до ноля градусов.