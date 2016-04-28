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    СМИ: Жертвами обстрелов жилых кварталов Алеппо стали 18 человек

    Более 70 человек получили ранения

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в Алеппо (360 км от Дамаска) окончательно сорван террористами "Джебхат ан-нусры" и их союзниками.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, боевики на протяжении всего дня ведут непрерывный обстрел города из реактивных установок. Снаряды рвутся в центральных кварталах Алеппо, находящихся под защитой сирийской армии.

    Сведения о погибших и раненых поступают с площади Саадаллы аль-Джабири, из района мэрии, кварталов Майдан, Ашрафия, Машарика и Эль-Хамдания.

    По сведениям, число убитых и пострадавших растет. Жертвами обстрелов уже стали 18 человек и свыше 70 получили ранения.

    В среду от разрыва мин и снарядов на улицах Алеппо погибли 10 мирных граждан и 37 были доставлены с ранениями различной степени тяжести в больницы.

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