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СМИ: Великобритания передала Украине модернизированные версии ракет Brimstone

СМИ: Великобритания передала Украине модернизированные версии ракет Brimstone Великобритания поставила Украине модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2, дальность пуска которых в два раза больше, чем у ранее переданных ракет Brimstone первого поколения.
Другие страны
22 ноября 2022 г. 07:23
СМИ: Великобритания передала Украине модернизированные версии ракет Brimstone

Великобритания поставила Украине модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2, дальность пуска которых в два раза больше, чем у ранее переданных ракет Brimstone первого поколения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Ракеты, оснащенные лазерной системой самонаведения, традиционно запускаются ВВС Великобритании с истребителей Tornado и Typhoon, однако ВСУ в качестве мобильных пусковых установок используют грузовые машины. Издание отмечает, что стоимость одной ракеты Brimstone 2, поступившей на вооружение королевских ВВС в 2016 году, оценивается примерно в 175 тыс фунтов стерлингов ($207 тыс.). Дальность полета ракеты, запущенной с самолета, составляет 60 км, но при запуске с наземных платформ она равна порядка 12 км.

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