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СМИ: В Великобритании начали подготовку к смерти короля Карла III

СМИ: В Великобритании начали подготовку к смерти короля Карла III Правительство Великобритании разработало план на случай смерти короля Карла III.
Другие страны
29 февраля 2024 г. 17:18
СМИ: В Великобритании начали подготовку к смерти короля Карла III

Правительство Великобритании разработало план на случай смерти короля Карла III.

Как передает Report, об этом сообщает издание Daily Express.

"В него войдут сведения о том, как общественность будет оповещена о его смерти, полная информация о том, что будет происходить в течение десяти дней после смерти короля и куда будет доставлен его гроб", - говорится в материале.

Отмечается, что операция "Менайский мост" – не первый подобный план, разработанный на случай гибели британского монарха. На случай смерти королевы Елизаветы II была организована операция "Лондонский мост".

Название плана для Карла III могли выбрать в честь подвесного моста в Уэльсе из-за прочных отношений короля с этим регионом, принцем которого он был 64 года.

В начале февраля Букингемский дворец сообщил, что у Карла III, который был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты, выявили рак. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Однако он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами.

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Версия на английском языке Media: UK government develops plan in event of King Charles's death

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