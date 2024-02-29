СМИ: В Великобритании начали подготовку к смерти короля Карла III

Правительство Великобритании разработало план на случай смерти короля Карла III.

Правительство Великобритании разработало план на случай смерти короля Карла III.

Как передает Report, об этом сообщает издание Daily Express.

"В него войдут сведения о том, как общественность будет оповещена о его смерти, полная информация о том, что будет происходить в течение десяти дней после смерти короля и куда будет доставлен его гроб", - говорится в материале.

Отмечается, что операция "Менайский мост" – не первый подобный план, разработанный на случай гибели британского монарха. На случай смерти королевы Елизаветы II была организована операция "Лондонский мост".

Название плана для Карла III могли выбрать в честь подвесного моста в Уэльсе из-за прочных отношений короля с этим регионом, принцем которого он был 64 года.

В начале февраля Букингемский дворец сообщил, что у Карла III, который был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты, выявили рак. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Однако он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами.