У берегов Греции затонули два судна с мигрантами, более 20 человек погибли 

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Два судна с мигрантами затонули в Эгейском море у берегов Греции, погиб по меньшей мере 21 человек, десяткам удалось спастись, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Одно судно, на борту которого находились 48 человек, затонуло у берегов острова Фармакониси. Другое, точное число пассажиров которого остается неизвестным, вблизи острова Калолимнос. Береговой охране удалось спасти 26 человек. В данный момент спасательная операция продолжается, ведутся поиски других выживших.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), с начала года в Европу по Средиземному морю прибыли более 704 тыс. мигрантов.